Steam приболел. Сервис временно недоступен во всем мире

Steam временно не работает во всем мире. Проблемы с сервисом цифрового распространения компьютерных игр и программ начались начались больше часа назад — исправить их пока не смогли.

Об этом сообщил сайт Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Первые проблемы в работе сервиса начались примерно в 18:40 по московскому времени — у него упали сервера. Примерно Об этом сообщил сервис в 20:20 проблему удалось решить, но ненадолго. Через несколько минут Steam снова упал.

На проблемы с доступом жалуются пользователи со всего мира. Они не могут зайти в учетную запись и открыть главную страницу сервиса.

Больше всего жалоб поступает из Европы — на проблемы пожаловались пользователи почти всех стран. Американцев эта проблема взволновала не так сильно. Жалобы поступают из разных штатов, но в гораздо меньшем количестве. В России перебои со Steam сильнее всего беспокоят жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Steam — сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, который принадлежит известному разработчику компьютерных игр Valve.