Мир 14 января 2023, 18:52 Стажер авиакомпании из Дели сообщил о бомбе в самолете ради личной жизни двух друзей India Today: стажер British Airways сообщил о бомбе в самолете ради личной жизни друзей РИА «Новости»

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Житель индийского города Дели, стажер авиакомпании British Airways Абхинава Пракаша, сообщил о бомбе в самолете, чтобы его друзья могли подольше пофлиртовать с новыми знакомыми. Такое благородство обернулось для 24-летнего молодого человека арестом, сообщило издание India Today.

Друзья стажера, Ракеш и Кунал Сехрават, ездили на горный курорт Манали и познакомились с двумя местными жительницами. Девушки должны были улетать из Дели в Пуну на рейсе SpiceJet, однако их новые знакомые попросили друга поискать возможность задержать самолет. Так и родился план с сообщением о бомбе. Пракаш позвонил в авиакомпанию с личного телефона, а когда сотрудники перезвонили, не стал отвечать и позвонил девушкам, которые должны были вылетать этим рейсом.

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План удался — самолет действительно не отправили по графику, а отогнали на удаленную площадку для проверки. Всех пассажиров и членов экипажа обыскали. А когда оказалось, что никакой бомбы нет, менеджер по безопасности авиакомпании обратился в полицию. Правоохранители выяснили, с какого телефона сообщили о минировании, и арестовали его владельца. Его неблагодарные друзья, узнав об этом, скрылись — их по-прежнему разыскивает полиция.

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