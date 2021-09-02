Ставший звездой YouTube поросенок выжил, несмотря на отведенные ему 100 дней. Это был эксперимент

Владелица YouTubе-канала «Свинья, которую съедят через 100 дней» выложила новое видео со своим питомцем. Ролик начинается с финальных кадров, которыми закончилось прошлое видео, где хозяйка поросенка Калби стоит у алтаря. После показаны новые кадры из жизни животного.

В конце видео в правом нижнем углу на секунду появляется надпись: «Свинина, которую вы едите, и Калби — это одна и та же жизнь». Подобная «пасхалка» была и в прошлом ролике. В подписи создательница призналась, что вся история выдумка.

Блогерша из Японии завела аккаунты в нескольких социальных сетях, в которых показывала, как она выращивает поросенка, чтобы съесть его на 100-й день. Выпуск, в котором автор показала, как разделанное животное кладут на решетку гриля, посмотрели более 1,5 миллиона пользователей.

На протяжении всех дней владелицу уговаривали отказаться от своей идеи, но она продолжала вести блог без ответов на комментарии. Часть подписчиков до сих пор не поверила, что животное пощадили. Они написали, что в последнем видео использовались старые кадры.