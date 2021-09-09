Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 8 до 8,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку на 0,5% — с 8 до 8,5% годовых. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт украинского регулятора.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых», — говорится в сообщении. Кроме того, банк прекратит использовать «антикризисные монетарные меры» с начала четвертого квартала. Ранее спрос инвесторов на облигации Совкомбанка превысил предложение в два раза. Это дало возможность зафиксировать ставку купона по нижней границе диапазона на уровне 8,10% годовых.