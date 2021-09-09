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    09 сентября 2021, 20:57

    Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 8 до 8,5% годовых

    Дарья Морозова

    Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку на 0,5% — с 8 до 8,5% годовых. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт украинского регулятора.

    «Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых», — говорится в сообщении.

    Кроме того, банк прекратит использовать «антикризисные монетарные меры» с начала четвертого квартала.

    Ранее спрос инвесторов на облигации Совкомбанка превысил предложение в два раза. Это дало возможность зафиксировать ставку купона по нижней границе диапазона на уровне 8,10% годовых.