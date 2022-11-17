17 ноября 2022, 19:07
Статус Великобритании резко упал после саммита G20
Bloomberg: Великобритания стала еще на ступень ниже от статуса великой державы после G20
Великобритания все больше утрачивает статус влиятельной страны. Об этом написал обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд.
По его словам, Великобритании скоро придется повысить налоги и сократить расходы, поскольку финансово-экономические перспективы у страны весьма мрачные. После прошедшего на Бали саммита G20 стало ясно, что в мире появились другие центры силы, с которыми Великобритании придется считаться.
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«Новая реальность — это многополярный мир, который не будет ждать, пока Великобритания решит свои финансовые проблемы или скорректирует несостоятельный политический курс», — подытожил Клоуфорд.
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Ранее британские СМИ рассказали, что США отвернулись от Европы. Америка теперь сместила свой интерес в сторону Украины и Польской Республики. Это выгодно для США — проспонсировать слабо стоящие на ногах государства, а заодно переделать мировой порядок. К тому же эти государства могут дать американцам, чего не могут европейцы, — безоговорочную поддержку политики по отношению к Китаю.
Великобритания
Саммит G20 на Бали
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