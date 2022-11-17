Мир 17 ноября 2022, 19:07 Статус Великобритании резко упал после саммита G20 Bloomberg: Великобритания стала еще на ступень ниже от статуса великой державы после G20 РИА «Новости»

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Великобритания все больше утрачивает статус влиятельной страны. Об этом написал обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд.

По его словам, Великобритании скоро придется повысить налоги и сократить расходы, поскольку финансово-экономические перспективы у страны весьма мрачные. После прошедшего на Бали саммита G20 стало ясно, что в мире появились другие центры силы, с которыми Великобритании придется считаться.

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«Новая реальность — это многополярный мир, который не будет ждать, пока Великобритания решит свои финансовые проблемы или скорректирует несостоятельный политический курс», — подытожил Клоуфорд.

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Ранее британские СМИ рассказали, что США отвернулись от Европы. Америка теперь сместила свой интерес в сторону Украины и Польской Республики. Это выгодно для США — проспонсировать слабо стоящие на ногах государства, а заодно переделать мировой порядок. К тому же эти государства могут дать американцам, чего не могут европейцы, — безоговорочную поддержку политики по отношению к Китаю.