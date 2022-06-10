Восстановление транспортных и торговых связей Крыма с освобожденными территориями Украины выгодно для всех. Политолог, председатель крымской общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо заявил, что приобретение полуостровом транзитного статуса обеспечит ему лучшее будущее.

Он отметил, что сейчас мир пребывает в новой геополитической реальности. Если раньше Крым был окраинным регионом России, то сегодня через него идут транспортные и торговые потоки.

Это, конечно, обрисовывает для региона другой образ будущего, дает другие возможности для экономики, туристического сотрудничества с освобожденными территориями

Крым налаживает утраченные экономические контакты с южными регионами Украины, которые были выгодны для всех. Разрыв произошел по вине украинских властей, которые инициировали сначала водную, потом продовольственную блокаду полуострова.

Иван Мезюхо предположил, что восстановление связей будет развиваться стремительно, как это происходит с Херсонской областью. За небольшой промежуток времени полуостров приобретет статус транзитного.

«Сегодня те же продукты сельхозназначения появляются на рынках Симферополя. Они намного ниже по цене, чем те же крымские товары. Любой вам скажет, что херсонские огурцы оказались дешевле крымских. Поэтому, безусловно, крымчане выигрывают от фактически нового статуса», — сказал политолог.

Крым после освобождения южных регионов Украины приобрел статус транзитной территории, заявил ранее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Теперь у полуострова есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере.