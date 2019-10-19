Представитель России напомнил о статусе русского языка в ООН

Он пояснил, что в итоге складывается абсурдная ситуация, когда новостные службы на английском языке передают информацию одними из первых, а остальные редакции остаются на позиции отстающих. В итоге все меньше пользователей интересуются информацией на других языках и никак не реагируют на важные сообщения.

«Все это значит только одно: секретариат не уделял достаточного внимания развитию русской службы новостей» — заявил дипломат и назвал эту ситуацию, когда одни языковые направления фактически обслуживаются за счет других.

Федор Стржижовский призвал секретариат организации соблюдать регламент и готовить документы предоставлять на всех официальных языках ООН.