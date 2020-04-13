Статую Христа в Бразилии «одели» в медицинский халат
Новое световое облачение появилось на статуе в католическое пасхальное воскресенье, пишет портал G1. Сначала организаторы акции сделали белый халат, затем жители увидели появляющийся фонендоскоп, а завершением проекции стали слова благодарности медикам, написанные на разных языках.
В архиепархии Рио-де-Жанейро отметили, что пасхальную акцию сделали, чтобы высказать «слова надежды и поддержки в этот сложный момент глобальной пандемии».
Накануне в городе закрыли церкви в рамках борьбы с распространением коронавируса. В итоге пасхальную службу кардинал Орани Темпеста проводил у подножия статуи практически в одиночестве.
Сейчас по всему миру насчитывается более 1,8 миллиона заразившихся коронавирусом. Вылечить удалось 433 тысячи пациентов из разных стран. Скончались от инфекции более 115 тысяч человек. В Бразилии зафиксировано 22 169 случаев заражения и 1223 летальных исхода.