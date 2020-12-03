Статую Дарта Вейдера установили на родине сыгравшего его актера

С чем связано такое решение, пока неизвестно. Также нет информации о согласовании установки с местными властями. Однако есть предположение, что монумент появился из-за недавней смерти актера Дэвида Проуза. Он был родом из Бристоля и сыграл в фильме «Звездные войны» роль Вейдера.

Несколько дней назад на интернет-платформе Change.org появилась петиция с просьбой установить статую Дарта Вейдера. По данным на 3 декабря, под ней подписались более 700 человек. Еще летом на этом месте стояла статуя Колстона, но позже ее снесли и сбросили в реку участники акции протеста против расовой дискриминации.

По данным Би-би-си, британский актер скончался в понедельник в возрасте 85 лет. Предположительно, это произошло из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Помимо популярной трилогии, Проуз сыграл в фильмах «Доктор Кто», «Заводной апельсин» и еще в 50 картинах.