Статуя солдата Конфедерации отправила в кому протестующего афроамериканца

Акции протеста против полицейского произвола в США переросли в вандализм. По всей стране начали сносить памятники, которые напоминают о рабовладельческом прошлом страны. В городе Портсмуте штата Вирджиния активистам не понравился монумент со статуями солдатов Конфедерации. Попытка сноса закончилась для одного из протестующих комой.

Как сообщила газета Sun, памятник представляет собой квадратный постамент, окруженный статуями в виде солдат войск Конфедерации с каждой стороны. Сначала активисты отрубили памятникам головы, а после, обвязав веревками, начали их сносить.

Одна из статуй упала на участника протеста — 45-летнего Криса Грина. Мужчину без сознания доставили в больницу. Сейчас он находится в коме, но врачи оценили его состояние как стабильное.

По словам его супруги, он даже не видел, что статуя начала падать, поэтому не успел уйти с дороги. Также она отметила, что машина скорой долго не могла выехать из района, чтобы увезти Криса в больницу, так как вокруг была толпа.

Мэр соседнего Норфолка Кеннет Александер посоветовал людям держаться подальше от памятника. Он подчеркнул, что всех, кто попытается повредить памятнику, ждет арест. Он призвал протестующих в интересах безопасности граждан перейти от активных действий к переговорам.

Протесты в США продолжаются не первую неделю. Они начались после смерти задержанного полицией американца Джорджа Флойда. Мирные акции с призывом привлечь полицейских к ответственности и наконец побороть расизм в итоге переросли в беспорядки, погромы и грабежи. Снос памятников достиг широкого размаха. При этом протестующие сносят даже статуи деятелей, которые всю жизнь боролись с рабством.

Конфедерация — 13 южных рабовладельческих штатов, которые вышли из состава США, во время Гражданской войны.