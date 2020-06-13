Статуя солдата Конфедерации отправила в кому протестующего афроамериканца
Как сообщила газета Sun, памятник представляет собой квадратный постамент, окруженный статуями в виде солдат войск Конфедерации с каждой стороны. Сначала активисты отрубили памятникам головы, а после, обвязав веревками, начали их сносить.
Одна из статуй упала на участника протеста — 45-летнего Криса Грина. Мужчину без сознания доставили в больницу. Сейчас он находится в коме, но врачи оценили его состояние как стабильное.
По словам его супруги, он даже не видел, что статуя начала падать, поэтому не успел уйти с дороги. Также она отметила, что машина скорой долго не могла выехать из района, чтобы увезти Криса в больницу, так как вокруг была толпа.
Мэр соседнего Норфолка Кеннет Александер посоветовал людям держаться подальше от памятника. Он подчеркнул, что всех, кто попытается повредить памятнику, ждет арест. Он призвал протестующих в интересах безопасности граждан перейти от активных действий к переговорам.
Протесты в США продолжаются не первую неделю. Они начались после смерти задержанного полицией американца Джорджа Флойда. Мирные акции с призывом привлечь полицейских к ответственности и наконец побороть расизм в итоге переросли в беспорядки, погромы и грабежи. Снос памятников достиг широкого размаха. При этом протестующие сносят даже статуи деятелей, которые всю жизнь боролись с рабством.
Конфедерация — 13 южных рабовладельческих штатов, которые вышли из состава США, во время Гражданской войны.