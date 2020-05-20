Статуи Никиты Симоняна и трех тренеров украли в Ереване

По данным издания, из композиции украли статуи членов футбольного клуба «Арарат» Роберта Цагикяна, Оника Абраамяна и Арутюна Кегеяна, а также статую тренера клуба Никиты Симоняна. Уточняется, что президент Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян выделил личные средства на возведение этого памятника.