Статуи королев Виктории и Елизаветы II сбросили в Канаде из-за скандала

Представители коренных народов Канады разрушили статуи английских королев Виктории и Елизаветы II в Виннипеге в провинции Манитоба. Причиной такому поступку послужил скандал с найденными останками детей. Об этом сообщил сайт kр.ru со ссылкой на местные СМИ.

Группа активистов собралась перед местным заксобранием в День Канады. Они облили краской расположенные рядом с заксобранием памятники британским королевам. После протестующие обвили монументы веревками и свалили их с пьедестала.

Недовольство коренных народов Канады спровоцировал разразившийся недавно скандал. На территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев в Канаде обнаружили 1148 безымянных захоронений несовершеннолетних детей. Около недели назад на территории бывшей школы для аборигенов в канадском городе Камлупс нашли еще несколько сотен безымянных захоронений.

Подобные школы создавались на территории Канады в XIX веке. Они служили местами ссылки для детей коренного населения Канады. Местные управители жестоко обращались с детьми. Как минимум четыре тысячи детей умерли там от побоев и жестокого обращения.