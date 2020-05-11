Статью о «российском отравителе» опубликовали в Чехии

«Должно быть, это ошибка, я нес дезинфицирующее средство и конфеты в своем чемодане», — приводит издание слова собеседника, некоего Андрея Викторовича К.

26 апреля чешское издание Respekt опубликовало материал, в котором сообщило о визите в Прагу россиянина с дипломатическим паспортом.

С собой у него якобы был яд рицин, которым он хотел отравить мэра Праги Зденека Гржиба и главу администрации шестого района столицы Чехии Ондржея Коларжа. Причина — снос памятника маршалу Ивану Коневу, который установили в районе Прага-6 в 1970-х годах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал эту статью очередной газетной уткой. Президент Чехии Милош Земан осудил решение пражских властей о сносе памятника.