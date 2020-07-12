Стас Михайлов вышел под дождь ради рукопожатия с Лукашенко. Видео

Сильный дождь начался во время открытия ежегодного музыкального фестиваля «Моя Александрия» в Белоруссии. Сильные осадки не испугали российского певца Стаса Михайлова, который спустился со сцены, чтобы пожать руку Александру Лукашенко. Этот момент попал на видео.

Выступая на сцене под открытым небом, певец обратился к зрителям и президенту Белоруссии лично.

«Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас», — сказал певец.

После этого он спустился под дождь и отправился через зрителей прямо к Александру Лукашенко. «Спасибо, что не забываете российских артистов», — заявил Михайлов, обнимая белорусского лидера.

Это первое выступление Стаса Михайлова на фестивале «Моя Александрия». Мероприятие каждый год проходит на берегу Днепра. Там выступают российские, белорусские и украинские исполнители.