Важное 12 марта 2024, 17:55 Старые индивидуальные санкции ЕС против России продлили на полгода ЕС продлил на очередные полгода старые индивидуальные санкции против России РИА «Новости»

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Евросовет принял решение продлить старые индивидуальные санкции против России. Ограничительные меры пролонгировали на очередные полгода, сообщили «Известия» со ссылкой на сообщение этой структуры.

Как следует из заявления Евросовета, ограничительные меры продлят до 15 сентября в отношении лиц, «ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

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Также в Евросовете обратили внимание, что в контексте пересмотра ограничительных мер решили не продлевать меры в отношении трех лиц. Кроме того, из санкционного списка исключили девять человек, которых уже нет в живых.

В России неоднократно указывали, что санкции со стороны западных стран не дают тех результатов, на которые они надеются. В конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что экономика страны устояла под давлением санкций.

«Для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике», — констатировал он.