Мир 31 марта 2024, 21:41 Старые и больные. В ВСУ назвали главные проблемы призывников NYT: офицеры ВСУ пожаловались на старых и больных солдат Официальный сайт президента Украины

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Офицеры Вооруженных сил Украины пожаловались на мобилизованных солдат. Среди них много старых и больных мужчин, которые не хотят воевать, сообщило The New York Times.

«Боевые офицеры жалуются, что призывники зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не мотивированы на ведение боевых действий», — отметили в публикации.

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По словам руководства ВСУ, из 200 мобилизованных лишь 25 человек хотят воевать. В связи с этим некоторые армейские подразделения стали набирать личный состав, применяя маркетинговые технологии. Новобранцев убеждают в минимальных рисках не вернуться домой.

Капитан ВСУ Сергей Алымов ранее предложил сделать информационную повестку для украинцев более позитивной. По его мнению, это поможет сократить психологический разрыв между гражданскими и военными.