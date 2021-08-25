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    25 августа 2021, 19:35

    Старые фильмы подвергнут цензуре в Гонконге

    Арина Бобкова

    Старые фильмы в Гонконге начнут подвергать цензуре. Специалисты начнут просматривать их на предмет нарушения закона о нацбезопасности. Об этом сообщил The Guardian.

    «Для массового показа любого фильма, созданного в прошлом, настоящем или будущем, будет требоваться утверждение официальных органов», — сообщил министр коммерции Эдвард Йау.

    Теперь публичный показ цензурированных фильмов в стране будет наказываться годом лишения свободы и штрафом в размере до 130 тысяч долларов (около девяти с половиной миллионов рублей), передала «Газета.ru».