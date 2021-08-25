Старые фильмы подвергнут цензуре в Гонконге

Старые фильмы в Гонконге начнут подвергать цензуре. Специалисты начнут просматривать их на предмет нарушения закона о нацбезопасности. Об этом сообщил The Guardian.

«Для массового показа любого фильма, созданного в прошлом, настоящем или будущем, будет требоваться утверждение официальных органов», — сообщил министр коммерции Эдвард Йау.

Теперь публичный показ цензурированных фильмов в стране будет наказываться годом лишения свободы и штрафом в размере до 130 тысяч долларов (около девяти с половиной миллионов рублей), передала «Газета.ru».