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    18 ноября 2021, 20:21

    Стартовали военные учения ВМС Франции POLARIS 21

    Франция развернула военные учения в Средиземном море

    Артур Блянихов

    В западной части Средиземного моря начались крупномасштабные военные учения французских ВМС POLARIS 21. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

    РИА ФАН написало, что учения продлятся до 3 декабря. В них задействуют около половины всех кораблей военно-морских сил страны. В частности, речь идет об атомном авианосце Charles de Gaulle, большом десантном корабле Tonnerre класса Mistral, атомных подлодках и ракетных фрегатах.