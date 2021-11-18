Стартовали военные учения ВМС Франции POLARIS 21

В западной части Средиземного моря начались крупномасштабные военные учения французских ВМС POLARIS 21. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

РИА ФАН написало, что учения продлятся до 3 декабря. В них задействуют около половины всех кораблей военно-морских сил страны. В частности, речь идет об атомном авианосце Charles de Gaulle, большом десантном корабле Tonnerre класса Mistral, атомных подлодках и ракетных фрегатах.