Стартовали совместные учения США и Канады в Арктике

В Арктике стартовали совместные учения военно-воздушных сил США и Канады по противовоздушной обороне. Информация об этом была размещена в Twitter Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Арктические учения NORAD по противовоздушной обороне начинаются сегодня [20 марта] и продлятся до 26 марта», — указано в сообщении.

В феврале президент США Джо Байден провел виртуальную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе беседы они обсудили запуск расширенного американо-канадского диалога по Арктике, который будет охватывать вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и управлением.

Также политикам удалось обсудить вопросы преступности, расизма и дискриминации и трансатлантической безопасности. По словам главы Белого дома, Канада является важным партнером для Штатов.