Стартовал саммит ОДКБ по Афганистану

Лидеры стран ОДКБ начали внеочередную сессию Совета коллективной безопасности. Саммит посвящен последним событиям в Афганистане, где талибы* захватили власть.

Саммит проходит в формате видеоконференции. Ситуацию в Афганистане обсудят лидеры стран ОДКБ, в которую входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Казахстан. В качестве гостя в сессии также примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия не планирует отправлять военных в Афганистан. Замглавы ведомства Олег Сыромолотов отметил, что «новые афганские власти» уже приступили к «наведению порядка» и не нуждаются в поддержке.

В «Талибане»* ранее заявили, что взяли в осаду силы сопротивления Панджшера — последней провинции, которая остается неподконтрольна боевикам в Афганистане. Члены движения заявили, что настроены на мирное решение вопроса.

* «Талибан», талибы — запрещенная в России террористическая организация.