25 июня 2023, 12:51
Starship подготовят к новому запуску через шесть недель
Илон Маск заявил, что корабль Starship будет готов к новому запуску через 6 недель
SpaceX планирует повторный запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship примерно через шесть недель. Об этом заявил основатель американской компании Илон Маск в прямом эфире. Трансляция проходила с помощью функцию аудиотрансляции Twitter Spaces.
Бизнесмен рассказал, что в конструкцию корабля Starship нужно внести кардинальные изменения перед повторным пуском.
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«Вероятность того, что второй полет пройдет более успешно, а корабль достигнет орбиты, выше, чем в прошлый раз. Возможно, она составляет около 60%», — отметил Маск.
По его словам, успех повторного запуска зависит от того, насколько компания хорошо продумает этап разделения ступеней. Их модифицируют и постараются избежать тех проблем, которые произошли при прошлом запуске.
Также для повторной попытки пуска Starship, как отметил бизнесмен, нужно восстановить стартовую площадку космодрома Бока-Чика в Техасе — она получила повреждения при первом запуске.
В апреле состоялся тестовый запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом Starship. Пуск задержали на несколько минут. Четыре минуты после старта она начала крутиться в воздухе и взорвалась. После провального запуска Илон Маск признался, что изначально не верил в успех испытаний.
Илон Маск
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