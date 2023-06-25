Мир 25 июня 2023, 12:51 Starship подготовят к новому запуску через шесть недель Илон Маск заявил, что корабль Starship будет готов к новому запуску через 6 недель Википедия

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SpaceX планирует повторный запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship примерно через шесть недель. Об этом заявил основатель американской компании Илон Маск в прямом эфире. Трансляция проходила с помощью функцию аудиотрансляции Twitter Spaces.

Бизнесмен рассказал, что в конструкцию корабля Starship нужно внести кардинальные изменения перед повторным пуском.

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«Вероятность того, что второй полет пройдет более успешно, а корабль достигнет орбиты, выше, чем в прошлый раз. Возможно, она составляет около 60%», — отметил Маск.

По его словам, успех повторного запуска зависит от того, насколько компания хорошо продумает этап разделения ступеней. Их модифицируют и постараются избежать тех проблем, которые произошли при прошлом запуске.

Также для повторной попытки пуска Starship, как отметил бизнесмен, нужно восстановить стартовую площадку космодрома Бока-Чика в Техасе — она получила повреждения при первом запуске.

В апреле состоялся тестовый запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом Starship. Пуск задержали на несколько минут. Четыре минуты после старта она начала крутиться в воздухе и взорвалась. После провального запуска Илон Маск признался, что изначально не верил в успех испытаний.