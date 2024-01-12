12 января 2024, 20:24
Старшина ВСУ убил командира и покончил с собой в Николаевской области
«Никвести»: солдат ВСУ убил замкомандира роты и покончил с собой под Николаевом
Старшина ВСУ убил заместителя командира роты, а потом покончил с собой. ЧП произошло в Николаевской области, сообщило местное издание «Никвести».
«В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты», — написали журналисты.
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Все случилось 7 января около 21:00. Издание сообщило, что стрелявший был в звании старшины роты. Руководитель Николаевской специализированной прокуратуры Андрей Клепов подтвердил факт убийства и самоубийства. Причины и подробности произошедшего не сообщили.
Минобороны России сообщило, что за неделю в плен сдались 48 украинских солдат. Из них 35 — на Купянском направлении. Один из пленных офицеров ВСУ посоветовал соотечественникам сложить оружие. Он рассказал, что решил сдаться в плен, так как все солдаты покинули позиции, и не было подвоза продовольствия и боеприпасов.
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Россия
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