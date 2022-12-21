Мир 21 декабря 2022, 16:41 Старшая дочь художника Пикассо скончалась в возрасте 87 лет

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Майя Руис-Пикассо, старшая дочь знаменитого испанского художника, скульптура и керамиста Пабло Пикассо умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщил сайт Agence France-Presse.

О причинах смерти дочери известного художника ничего не известно. Отмечается, что она скончалась в кругу близких ей людей и своей семьи.

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Сайт kp.ru добавил, что до конца года в Париже будет открыта выставка работ Пикассо, которая расскажет об их взаимоотношениях.

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