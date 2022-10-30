Староверы рассказали о предложении папы римского президентам России и Украины | 360°

Мир 30 октября 2022, 21:34 Староверы рассказали о предложении папы римского президентам России и Украины Глава ВСС Севастьянов: папа римский предложил Ватикан для переговоров Зеленского и Путина Pxhere

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Папа римский Франциск предложил провести в Ватикане переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, написало РИА «Новости».

Глава ВСС отметил, что папа римский готов предоставить для встречи глав государств не только сам Ватикан, но и его инфраструктуру, а это много зданий в Риме.

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«После папа предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе с участием России, Украины, НАТО, европейских стран», — добавил Севастьянов.

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По мнению Севастьянова, России и Европе Франциск подходит как регулятор украинского конфликта из-за своей нейтральной позиции и отсутствия осуждений в адрес российской стороны и Путина.

«Сейчас главное не „затроллить“, не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска», — призвал глава ВСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что страна, в том числе и ее президент Владимир Путин, по-прежнему готовы к проведению переговоров по Украине. Российские власти, как отметил Лавров, согласны выслушать варианты, которые предложит Запад для снижения напряженности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина проводит политику по указке извне. Если России и садиться за стол переговоров, то в первую очередь с Соединенными Штатами.