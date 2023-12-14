Мир 14 декабря 2023, 04:01 Староста села подо Львовом залез на памятник советскому солдату, чтобы его не снесли Daily Lviv: староста села на Украине не дал снести памятник советскому воину Unsplash

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Староста села Смыков во Львовской области на Украине Виталий Левицкий не позволил снести памятник советскому воину. Он залез на монумент, когда к нему подъехала техника для демонтажа, об этом сообщило издание Daily Lviv.

«Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом», — заявил староста.

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Левицкий залез на памятник и плакал, не позволив его снести. Об этом в соцсети написал советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик.

Работы по демонтажу памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу начались в Киеве 9 декабря. Перед этим с монумента сняли охранный статус. После снятия статуи с постамента ее переведут на хранение в музей авиации Украины имени Антонова.