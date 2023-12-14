14 декабря 2023, 04:01
Староста села подо Львовом залез на памятник советскому солдату, чтобы его не снесли
Daily Lviv: староста села на Украине не дал снести памятник советскому воину
Староста села Смыков во Львовской области на Украине Виталий Левицкий не позволил снести памятник советскому воину. Он залез на монумент, когда к нему подъехала техника для демонтажа, об этом сообщило издание Daily Lviv.
«Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом», — заявил староста.
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Левицкий залез на памятник и плакал, не позволив его снести. Об этом в соцсети написал советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик.
Работы по демонтажу памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу начались в Киеве 9 декабря. Перед этим с монумента сняли охранный статус. После снятия статуи с постамента ее переведут на хранение в музей авиации Украины имени Антонова.
Памятники
Украина
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