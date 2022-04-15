Старомихайловка, Донецк и Александровка попали под обстрелы ВСУ

Украинские военные сегодня утром снова открыли огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. По данным СЦКК ДНР, обстрелы были зафиксированы по трем направлениям.

В 08:05 ВСУ выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Старомихайловке. В это же время бойцы ВСУ обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Донецке, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметров.

В 08:10 по населенному пункту Александровка со стороны позиций ВСУ в Новомихайловке выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметров.

Под огнем оказалась и Ясиноватая. Украинские военные с позиций в Авдеевке обстреляли город из РСЗО БМ-21 «Град».

Накануне власти ЛНР сообщили, что украинские боевики обстреляли автоколонну с беженцами в Харьковской области. Они открыли огонь из минометов и автоматов. В результате два человека погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.