Мир 25 мая 2023, 02:35 Старое фото Залужного пытались выдать на Украине за новое «РВ»: советница командования ВСУ хотела выдать старое фото Залужного за свежее Википедия

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Советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова поделилась в соцсетях фотографией с главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Снимком она хотела опровергнуть слухи о его тяжелом ранении, однако выяснилось, что кадр сделали еще в конце апреля, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что 2 мая Шевцова уже показывала кадры, на которых Залужный запечатлен в той же одежде и том же помещении. Также за спинами Шевцовой и Залужного находился флаг, на котором была дата — 28 апреля.

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Пользователи Сети обратили внимание на эти факты в комментариях к фотографии, после этого Шевцова удалила публикацию.

По данным СМИ, Залужный получил серьезное ранение при ракетном ударе ВС России под Херсоном. Он получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

Позже замминистра обороны Украины Анна Маляр выступила с опровержением информации о ранении Залужного. С ее слов, глава ВСУ продолжает выполнять свои обязанности.

Накануне руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что сведения о состоянии главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного поступили российской стороне, но их разглашать не будут.