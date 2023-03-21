Мир 21 марта 2023, 15:09 Starlink начал блокировать свои терминалы в новых регионах России — The Economist The Economist: система Starlink начала блокировать свои терминалы в новых регионах России Unsplash

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Глобальная спутниковая система Starlink американской компании SpaceX начала блокировать используемые киевским режимом терминалы на территории новых российских регионов. Об этом написала газета The Economist, ссылаясь на источник в военной разведке Украины.

По данным издания, Starlink использует геозонирование для блокировки действия не только на территории РФ, но и над водой, а также когда приемное устройство движется со скоростью более 100 километров в час.

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Ранее основатель SpaceX Илон Маск говорил, что намерен не допустить использования спутников Starlink для эскалации украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

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Спутниковая система начала работать на территории Украины почти сразу после начала российской спецоперации — 27 февраля 2022 года. Это произошло после того, как с такой просьбой к Илону Маску обратился украинский министр цифрового развития страны Михаил Федоров.