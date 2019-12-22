Starliner вернули на Землю

«Историческое приземление!» — сказал ведущий трансляции в тот момент, когда капсула коснулась Земли. Аппарат сел в 15:58 по московскому времени. Отмечается, что посадка была совершена в расчетном месте.

Успешную посадку подтвердили и в Boeing, опубликовав видео приземления корабля.

Starliner был запущен в пятницу, 20 декабря, с космодрома на мысе Канаверал на ракете-носителе Atlas V компании United Launch Alliance. Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию, однако довыведение произошло позже из-за ошибки в полетном времени. В результате Starliner оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС, его решили вернуть на Землю. Корабль находился на орбите 48 часов.

Это первый испытательный полет корабля, он предназначен для пилотируемых запусков, но в этот раз Starliner отправился в космос без экипажа. На борту Starliner находится антропоморфный манекен Рози, а также около 270 килограммов груза для МКС. Стыковка корабля была намечена на субботу, а через неделю он должен был вернуться на Землю.