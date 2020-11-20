Старинный некрополь найден во Франции
Французские археологи нашли старинный некрополь во время раскопок в районе города Отен во Франции. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Уточняется, что некоторые саркофаги были изготовлены из свинца. На них нанесены символы, значение которых неизвестно.
Ученые пришли к выводу, что некрополем пользовались не менее 250 лет. Там найдены захоронения из разных веков: и III–IV, и V–VI. Исследователи рассказали, что находка поможет узнать больше о жизни горожан во времена раннего христианства.