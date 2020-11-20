Старинный некрополь найден во Франции

Уточняется, что некоторые саркофаги были изготовлены из свинца. На них нанесены символы, значение которых неизвестно.

Ученые пришли к выводу, что некрополем пользовались не менее 250 лет. Там найдены захоронения из разных веков: и III–IV, и V–VI. Исследователи рассказали, что находка поможет узнать больше о жизни горожан во времена раннего христианства.