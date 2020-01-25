Старинные монеты на €1 млн украли из музея Словакии

В полиции отказываются говорить, какие именно экспонаты исчезли, как ворам удалось вынести их из фонда национального музея.

«Учитывая, что дело расследуется полицией, мы не будем его комментировать. Мы будем ждать, пока следователь завершит работу, а затем представим заключение для СМИ», — передает издание заявление представителя министерства культуры Словакии.

Ранее сообщалось, что утром 25 ноября прошлого года в Дрездене неизвестные проникли в здание галереи «Зеленый свод» через угловое окно, разбили стекло витрины и через несколько минут скрылись, забрав с собой как минимум три набора старинных ювелирных изделий 18 века. Недавно стало известно, что часть драгоценностей была выставлена на продажу в даркнете.