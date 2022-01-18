Старинные картины на миллионы рублей нашли на чердаке в Шотландии

Старинные портреты правителей Османской империи нашли на чердаке одного из шотландских особняков. Стоимость полотен оценили в миллионы рублей.

По информации турецкого издания Ahval News, картины нашли на чердаке особняка, расположенного в районе города Джедборо. На портретах оказались султаны Сулейман I Великолепный, Баязид I Молниеносный и Баязид II.

Источник фото: instagram.com/davecmack

Как заявил глава шотландского отделения аукционного дома Sotheby’s Дэвид Макдоналд, находка является невероятной. Он считает, что полотна мог купить третий граф Лотиан в XVII веке. Тогда граф путешествовал по Европе.

Портреты могут выставить на торги 20 января. Специалисты оценили стоимость картин в 50-70 тысяч фунтов стерлингов (от 5,2 до 7,3 миллиона рублей).

Весной 2021 года с молотка уже ушел один портрет Сулеймана I Великолепного. Картину купили в Лондоне за 481 тысячу долларов. Султан правил Османской империей в XVI веке. Правление Баязида I пришлось на конец XIV века, а Баязида II — на конец XV век.