Стариков неделю готовили к встрече с президентом Туркмении, а потом не пустили к нему

Встреча проходила в честь открытия новой мечети в городе Туркменабаде 21 февраля. К этому событию нескольких стариков начали готовить еще с 14 февраля, узнали корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Репетиции проходили в старой мечети в Туркменабаде. Пожилые люди должны были по несколько часов повторять, кто и где должен стоять и что следует говорить в разных ситуациях.

20 февраля старики участвовали в генеральной репетиции, которая проходила в новой мечети. Репетиция длилась шесть часов, в течение которых никому не разрешалось ни есть, ни пить.

Издание узнало, что во время очередного прогона один из стариков, страдающий диабетом, не выдержал и потерял сознание. Когда другие попытались ему помочь, на них прикрикнули и приказали не шевелиться и не покидать свои места, что бы ни происходило. Мужчину уволокли полицейские, а на его место поставили «запасного».

Но, несмотря на все приготовления, показать свои «умения» старикам так и не удалось. Когда приехал президент, их отправили на второй этаж, а встречать лидера пошли несколько старейшин.