Старение людей в ЕС и России сравнили. И нашли некоторые отличия

«На индивидуальное старение влияют и страны проживания, и профессиональная деятельность. Субъективное психологическое старение больше зависит от страны проживания, а биологическое — от профессиональной деятельности и других объективных факторов», — приводит журнал слова профессора кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии МГППУ Татьяны Березиной.

По мнению ученых, на старение большее влияние оказывают психологические, а не биологические факторы. Жизнь в той или иной стране формирует общее настроение, которое напрямую связано с состоянием здоровья и процессами старения. Еще один важнейший момент — род деятельности. Люди интеллектуальных профессий стареют медленнее других.

Исследователи из МГППУ в своей работе использовали методы оценки биологического возраста по показателям здоровья, субъективного психологического возраста и некоторые другие индексы.