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    02 февраля 2021, 12:47

    Старение людей в ЕС и России сравнили. И нашли некоторые отличия

    Андрей Иванов

    Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) сравнили, как стареют люди интеллектуальных профессий из Европы и России. Они пришли к выводу, что жители стран ЕС медленнее стареют в психологическом и биологическом планах, но к 65 годам все отличия пропадают. Результаты исследования опубликовал журнал Investigation in Health, Psychology and Education.
    Старение людей в ЕС и России сравнили. И нашли некоторые отличия

    «На индивидуальное старение влияют и страны проживания, и профессиональная деятельность. Субъективное психологическое старение больше зависит от страны проживания, а биологическое — от профессиональной деятельности и других объективных факторов», — приводит журнал слова профессора кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии МГППУ Татьяны Березиной.

    По мнению ученых, на старение большее влияние оказывают психологические, а не биологические факторы. Жизнь в той или иной стране формирует общее настроение, которое напрямую связано с состоянием здоровья и процессами старения. Еще один важнейший момент — род деятельности. Люди интеллектуальных профессий стареют медленнее других.

    Исследователи из МГППУ в своей работе использовали методы оценки биологического возраста по показателям здоровья, субъективного психологического возраста и некоторые другие индексы.