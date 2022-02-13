Старейший в мире вомбат Уэйн отпраздновал 33-й день рождения. Это очень мило и щекасто

Вомбат из японского зоопарка Сацукияма в Икэде стал самым старым представителем своего вида. Это милое животное недавно отпраздновало свой 33-й день рождения.

Пожилого вомбата внесли в Книгу рекордов Гиннесса. По сообщениям ветеринаров, его здоровье в полном порядке, поэтому он проживет еще не один год. Как правило, срок жизни вомбата в неволе составляет до 20–25 лет. В дикой природе они живут до 15 лет, сообщило UPI.