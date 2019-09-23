Старейший туристический оператор Thomas Cook закрыл бизнес

Одна из старейших туристический компаний мира — Thomas Сook — заявила о принудительной ликвидации. В Великобританию из-за границы должны вернуться более 100 тысяч британских туристов.

Уточняется, что такое возвращение может оказаться крупнейшей в мирное время эвакуацией поданных Соединенного Королевства. Фирма, у которой давно уже появились проблемы с кредитами, обсуждала возможную реструктуризацию долгов с кредиторами и своим основным акционером Fosun Tourism Group. Компания надеялась закрыть задолженность в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, но переговоры ничем не закончились.

«Несмотря на значительные усилия, эти обсуждения не привели к достижению соглашения между акционерами компании и новыми кредиторами. Таким образом, компания пришла к выводу, что у нее нет другого решения, кроме принудительной ликвидации, которая немедленно вступает в силу», — сказано в релизе на официальном сайте компании.

Thomas Cook рассчитывает, что ликвидацией компании будет заниматься организация AlixPartners. Она же должна отвечать и за возвращение на родину британских туристов.

Как написало РИА «Новости», по турпакетам Thomas Cook за границей сейчас отдыхают порядка 600 тысяч человек, около из них 160 тысяч — подданные Британии. Из-за банкротства Thomas Cook без работы могут остаться 22 тысячи ее сотрудников. В частности, девять тысяч — в Соединенном Королевстве.

Британское правительство заявило о планах создать специальную рабочую группу для решения проблемы. Власти также намерены выделить средства на ликвидацию последствий.

Thomas Cook AG появилась в 1841 году. Британская фирма стала одной из первых туристических компаний мира. Ее основателем был Томас Кук. Именно он первый реализовал идею организованного туризма.