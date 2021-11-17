Участвовавший в боях с нацистами, старейший проживавший постоянно в Чехии россиянин Анатолий Андреев умер в Праге. О кончине 98-летнего ветерана ВОВ сообщил пресс-секретарь посольства России в республике Николай Брякин.

«Умер старейший ветеран ВОВ и непосредственный участник боев с нацистами постоянно проживавший в Чехии гражданин России Анатолий Андреев», — сказал дипломат. Его процитировал ТАСС.

Андреев, еще будучи совсем юным, защищал осажденный немцами Ленинград. Он в рядах Красной армии освобождал от нацистов Европу.

«Война для него закончилась в Чехословакии, куда спустя много лет он возвратился», — добавил Брякин.

Андреев в последние годы работал с молодежью, рассказывал им правду о событиях времен Великой Отечественной войны. Посольство отметило его большой вклад в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с нацизмом, заключил представитель российского посольства.