Старейший россиянин — ветеран ВОВ скончался в Чехии
Посольство РФ: ветеран ВОВ Андреев умер в 98 лет в Чехии
Участвовавший в боях с нацистами, старейший проживавший постоянно в Чехии россиянин Анатолий Андреев умер в Праге. О кончине 98-летнего ветерана ВОВ сообщил пресс-секретарь посольства России в республике Николай Брякин.
«Умер старейший ветеран ВОВ и непосредственный участник боев с нацистами постоянно проживавший в Чехии гражданин России Анатолий Андреев», — сказал дипломат. Его процитировал ТАСС.
Андреев, еще будучи совсем юным, защищал осажденный немцами Ленинград. Он в рядах Красной армии освобождал от нацистов Европу.
«Война для него закончилась в Чехословакии, куда спустя много лет он возвратился», — добавил Брякин.
Андреев в последние годы работал с молодежью, рассказывал им правду о событиях времен Великой Отечественной войны. Посольство отметило его большой вклад в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с нацизмом, заключил представитель российского посольства.