Старейший паб Великобритании обанкротился из-за пандемии после 1200 лет существования

Старейший британский паб Ye Olde Fighting Cocks, который проработал огромное количество времени — порядка 1200 лет — все-таки обанкротился на фоне ограничений, которые связаны с пандемией. Такое сообщение владелец заведения заведения Кристо Тофалли опубликовал на странице паба в Facebook.

«С большой печалью вынужден сообщить, что после крайне тяжелого периода YOFC переходит во внешнее управление. Мы вместе с командой перепробовали все, чтобы паб продолжал работать. Однако последние два года были беспрецедентными для ресторанно-гостиничного бизнеса, и нанесли поражение всем нам, кто пытался сделать все, чтобы этот паб, имеющей множество наград, мог работать в будущем», — рассказал Тофалли.

Как добавил Тофалли, даже до начала распространения коронавируса у паба наблюдались экономические проблемы. Однако именно с началом пандемии они стали невосполнимыми. План по выживанию, который разрабатывался владельцами ранее, стал просто невозможным в реализации.

Ранее стало известно, что похожую судьбу разделил и самый известный и большой бордель на территории всей Европы — Pascha. Он находится в Кельне — банкротство произошло также на фоне пандемии коронавируса. Экс-управляющий заведением рассказал, что девушки оттуда не стали отказываться от своей работы, но теперь они занимаются деятельностью подпольно и не выплачивают со своих доходов налоги.