Мир 27 апреля 2023, 08:29 Старейший из осужденных нацистов умер в 102 года ABC News: старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц скончался в 102 года РИА «Новости»

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Бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Шютц был старейшим из осужденных нацистов. Его осудили по 3,5 тысячи пунктам обвинения за свою деятельность во время Второй мировой войны.

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В тюрьму бывший нацист так и не попал, потому что регулярно подавал апелляции. На судебных заседаниях мужчина отрицал связь с Третьим рейхом, но следствие в Нойруппине сумело доказать, что он имел отношение к работе в концлагере.

Прокуратура предоставила на суде документы из лагеря с его именем, местом и датой рождения. Все эти данные подтвердили, что Шютц являлся завербованным членом нацистской партии.

«Своей деятельностью вы добровольно поддерживали массовое истребление людей, наблюдая пытки и смерть людей в течение трех лет», — заявлял на заседании судья Удо Лехтерманн.

Ранее в Канаде в возрасте 97 лет скончался пособник нацистов Гельмут Оберлендер. Он не дождался судебного решения о собственной депортации в Германию.