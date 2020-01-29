Старейший британский радиоведущий скончался в возрасте 96 лет

В некрологе на сайте редакции говорится, что ведущий умер после непродолжительной болезни в окружении семьи.

По данным издания, на протяжении 50 лет Парсонс вел на радио Би-би-си передачу «Минуточку». С 1967 года по сегодняшний день было снято около 950 выпусков.

«Известия» напомнили, что кроме «Минуточки» Парсонс вел программу «Распродажа века». Она выходила с 1971 по 1983 год. По мнению зрителей, в свое время это шоу было одним из лучших.