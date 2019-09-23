Старейший аэропорт Китая закроют 30 сентября

Аэропорт Наньюань в Пекине с 30 сентября перестанет принимать гражданские самолеты. В эксплуатацию вводят новую воздушную гавань — Дасин. Позиционируется он как крупнейший международный воздушный хаб.

Строительство аэропорта Дасин завершили в Пекине 30 июня, сообщила газета «Чжунго жибао». Он должен начать работать в канун 70-летия образования КНР. Площадь единственного терминала аэропорта в виде «золотого феникса» составила миллион квадратных метров.

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Находится Дасин на юге Пекина и удален от центра города на 46 километров. В аэропорту четыре взлетно-посадочных полосы. Рассчитывается, что в год он сможет принять порядка 620 тысяч рейсов, а к 2025 году пропускная способность воздушной гавани составит 72 миллиона человек.

К этому же времени новый аэропорт, как предусмотрено проектом, будет обрабатывать около двух миллионов тонн грузов в год.

Инженерный проект терминала аэропорта представляется самым сложным в мире. Его крышу уже признали самой большой стальной кровлей. Ее площадь сопоставима с размером 25 стандартных футбольных полей. Над дизайном крыши работала известный архитектор и дизайнер Заха Хадид.

Аэропот Дасин стал крупнейшим в мире отдельным зданием, в котором отсутствуют структурные швы.

Его предшественник — аэропорт Наньюань — построили в 1910 году. С 1913-го в нем стало работать первое в Китае летное училище, затем появился первый авиазавод. Использовали Наньюань сначала в качестве военного аэродрома. Сейчас он выполняет функции и гражданского, и военного.