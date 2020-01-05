Старейшая жительница Земли отпраздновала 117-летие

Самая старая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала 117-й день рождения. Японка, живущая сейчас в доме престарелых, устроила вечеринку с тортом со множеством свечей.

Как сообщило агентство Киодо, на празднике присутствовали все постояльцы дома престарелых. Гости угостились огромным тортом, украшенным сливочным кремом и сладкой клубникой. Имениннице десерт очень понравился.

«Очень вкусно. Хочется еще», — улыбнувшись, сказала самая старая жительница Земли.

Канэ Танака — старейшая жительница планеты Земли среди всех ныне живущих мужчин и женщин. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса 9 марта 2019 года, на тот момент ей исполнилось 116 лет и 66 дней.

Женщина родилась 2 января 1903 года в префектуре Фукуока в семье с десятью детьми. В семье она была седьмой по старшинству. В 19 лет она вышла замуж за владельца небольшого магазинчика традиционных сладостей. У пары пятеро детей, одного из которого они усыновили.