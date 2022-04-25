Старейшая жительница планеты скончалась в Японии

В Японии на 120-м году из жизни ушла самая пожилая жительница Земли Канэ Танака. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

ИА Nation News напомнило, что Танака появилась на свет 2 января 1903 года. На протяжении всей своей жизни она трудилась в семейном магазине, где продавались рисовые лепешки. В 2005 году она переехала в префектуру Фукуока в дом престарелых. Когда ей было 103 года, она успешно перенесла операцию по удалению раковой опухоли. Отмечается, среди секретов своего долгожительства Танака выделяла семью, диету, надежду и здоровый сон.