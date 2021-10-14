Старейшая итальянская авиакомпания Alitalia стала банкротом

Национальный авиаперевозчик Италии Alitalia заявил о банкротстве. Компания уходит с рынка из-за финансовых неудач. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Последний рейс ожидается в четверг 14 октября. Самолет направится из Кальяри в римский аэропорт аэропорт «Фьюмичино». Несмотря на то, что итальянские власти в течение многих лет направляли финансовую помощь, банкротства компании избежать не удалось, написала «Экономика сегодня».

С завтрашнего дня на рынок выходит новый национальный воздушный перевозчик — Italia Trasporto Aereo (ITA). Компания была создана в октябре 2020 года, а ее инициатором стал итальянский кабмин.