Основанная в США сеть кофеен Starbucks начала рассматривать вариант ухода с британского рынка. Причина этому — изменившиеся потребительские предпочтения и высокая конкуренция. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, Starbucks попросила консалтинговую компанию Houlihan Lokey помочь в рассмотрении потенциальных вариантов покупки ее британской сети, туда входит более одной тысяч кофеен, где работают около четырех тысяч сотрудников. Примерно 300 заведений управляют через материнскую компанию, остальными — через франшизу.

Одной из главных причин вероятного ухода Starbucks называют растущую конкуренцию. В качестве соперников указаны сети Pret A Manger, Costa, Tim Hortons и некоторые другие.

Ранее Starbucks сообщила, что уходит с российского рынка после 15 лет работы. В июле стало известно, что новыми владельцами кофеен станут ресторатор Антон Пинский, музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и компания «Синдика».