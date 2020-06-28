Starbucks присоединилась к бойкоту Facebook
«Мы приостановим размещение рекламы во всех социальных сетях, при этом мы продолжаем внутренние обсуждения, обсуждения с нашими медиапартнерами и правозащитными организациями с целью прекращения распространения ненавистнических высказываний», — указано в обращении компании.
Такое решение было принято из-за того, что некоторые правозащитные организации США призвали крупные компании бойкотировать Facebook и не размещать там рекламу в июле. Предполагается, что этот протест из-за отсутствия регулирования расистского контента.
Компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever уже объявили, что отказываются от рекламы в Facebook, а некоторые из них и в других соцсетях. Ранее сообщалось, что владелец Facebook Марк Цукерберг уже понес убытки из-за этого в 7,2 миллиарда долларов. Цукерберг после пообещал, что Facebook примет необходимые меры для нераспространения ненавистнических высказываний.