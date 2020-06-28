    28 июня 2020, 21:24

    Starbucks присоединилась к бойкоту Facebook

    Александра Каширина

    Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks пока не будет размещать рекламу во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook.
    Starbucks присоединилась к бойкоту Facebook

    «Мы приостановим размещение рекламы во всех социальных сетях, при этом мы продолжаем внутренние обсуждения, обсуждения с нашими медиапартнерами и правозащитными организациями с целью прекращения распространения ненавистнических высказываний», — указано в обращении компании.

    Такое решение было принято из-за того, что некоторые правозащитные организации США призвали крупные компании бойкотировать Facebook и не размещать там рекламу в июле. Предполагается, что этот протест из-за отсутствия регулирования расистского контента.

    Компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever уже объявили, что отказываются от рекламы в Facebook, а некоторые из них и в других соцсетях. Ранее сообщалось, что владелец Facebook Марк Цукерберг уже понес убытки из-за этого в 7,2 миллиарда долларов. Цукерберг после пообещал, что Facebook примет необходимые меры для нераспространения ненавистнических высказываний.