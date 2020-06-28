Starbucks присоединилась к бойкоту Facebook

Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks пока не будет размещать рекламу во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook.

«Мы приостановим размещение рекламы во всех социальных сетях, при этом мы продолжаем внутренние обсуждения, обсуждения с нашими медиапартнерами и правозащитными организациями с целью прекращения распространения ненавистнических высказываний», — указано в обращении компании.

Такое решение было принято из-за того, что некоторые правозащитные организации США призвали крупные компании бойкотировать Facebook и не размещать там рекламу в июле. Предполагается, что этот протест из-за отсутствия регулирования расистского контента.

Компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever уже объявили, что отказываются от рекламы в Facebook, а некоторые из них и в других соцсетях. Ранее сообщалось, что владелец Facebook Марк Цукерберг уже понес убытки из-за этого в 7,2 миллиарда долларов. Цукерберг после пообещал, что Facebook примет необходимые меры для нераспространения ненавистнических высказываний.