Starbucks перестала использовать личные кружки клиентов из-за коронавируса

Вице-президент Starbucks Росанна Уильямс рассказал, что ограничение ввели в кофейнях США и Канады. На время вспышки коронавируса в кофейнях сети перестанут наливать напитки в личные кружки и многоразовую посуду.

Уильямс подчеркнула, что скидка в 10 центов сохранится для тех, кто принесет личную посуду.

Она также отметила, что число уборок и дезинфекций в заведениях увеличат.

Кроме того, все бизнес-поездки компании ограничены до 31 марта.