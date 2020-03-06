Starbucks перестала использовать личные кружки клиентов из-за коронавируса
Сеть кофеен Starbucks временно запретила использование личных кружек, которые ранее посетители могли принести с собой. Об этом сообщило ИА RNS.
Вице-президент Starbucks Росанна Уильямс рассказал, что ограничение ввели в кофейнях США и Канады. На время вспышки коронавируса в кофейнях сети перестанут наливать напитки в личные кружки и многоразовую посуду.
Уильямс подчеркнула, что скидка в 10 центов сохранится для тех, кто принесет личную посуду.
Она также отметила, что число уборок и дезинфекций в заведениях увеличат.
Кроме того, все бизнес-поездки компании ограничены до 31 марта.