    06 марта 2020, 05:52

    Starbucks перестала использовать личные кружки клиентов из-за коронавируса

    Ирина Нагайникова

    Сеть кофеен Starbucks временно запретила использование личных кружек, которые ранее посетители могли принести с собой. Об этом сообщило ИА RNS.
    Starbucks перестала использовать личные кружки клиентов из-за коронавируса

    Вице-президент Starbucks Росанна Уильямс рассказал, что ограничение ввели в кофейнях США и Канады. На время вспышки коронавируса в кофейнях сети перестанут наливать напитки в личные кружки и многоразовую посуду.

    Уильямс подчеркнула, что скидка в 10 центов сохранится для тех, кто принесет личную посуду.

    Она также отметила, что число уборок и дезинфекций в заведениях увеличат.

    Кроме того, все бизнес-поездки компании ограничены до 31 марта.