Старая находка из гаража сделала пенсионера из Британии миллионером

По информации «Экспресс-газеты», пожилой мужчина нашел безделушку и вспомнил, что его отец когда-то торговал драгоценными камнями в Индии. По словам Коррея, он решил показать специалистам находку ради интереса. Эксперты оценили амулет в два-три миллиона фунтов стерлингов и предположили, что ему около четырех-пяти тысяч лет.

«Мой отец скупал всевозможные драгоценности, но именно эту собачку он считал обычной безделушкой. Судя по всему, он слегка ошибся», ­— пояснил британец.