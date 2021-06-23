Станцию метро в Нью-Йорке переименовали в честь Мэрил Стрип

Двое американских художников переименовали станцию метро на Манхэттене в честь дня рождения актрисы Мэрил Стрип. Речь идет о станции 72nd Street (72-я улица) на линии Бродвея и Седьмой авеню. Авторы Адриан Уилсон и Мэтт Дункан при помощи специальных наклеек заменили надпись на 72 Streep. Об этом сообщил журнал New York Post.

Двое художников не в первый раз занимаются подобным переименований станций нью-йоркского метро. В 2016 году они переделали мозайку Prince Street N / R на PRINCE RIP в честь умершего певца.

Спустя два года свою дань уважение получила звезда госпел Арета Франклин на станции Franklin Street в Трибеке.

Мэрил Стрип стала первой живой знаменитостью, которую художники поздравили подобным образом.

«Я знаю, что как джентльмен, не должен раскрывать возраст женщины, но сегодня это повсюду», — поделился Адриан Уилсон.

Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что актриса узнает о таком подарке из Нью-Йорка, где все ее очень любят.