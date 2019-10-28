Станцию метро в Гонконге подожгли во время протестов. Видео

Протестующие в Гонконге подожгли вход одной из станций метро. В воскресенье они снова вышли на улицы, громя местные магазины и устраивая завалы на дорогах.

Видео пылающей станции показала в Twitter газета China Daily. Беспорядки бушевали в районе Монг-Кок.

Толпа разграбила магазин на одной из улиц. Кроме того, в Монг-Коке на дорогах появились «блокпосты»: участвующие в митингах забросали проезжую часть камнями и другими предметами.

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Протесты не прекращаются в Гонконге уже несколько месяцев подряд. Они начались весной, после инициации властями законопроекта об экстрадиции заключенных.

В случае принятия документа правительство смогло бы задерживать и выдавать людей, которых разыскивают на не имеющих с Гонконгом соглашений об экстрадиции территориях. В том числе на материковом Китае и Тайване.

Жители региона потребовали отказаться от проекта закона. На улицы вышли сотни тысяч митингующих. Нередки были стычки с полицией, протестующие перекрывали дороги и аэропорты.